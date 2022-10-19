3 истории о тех, кто хотел красивые брови, но что-то пошло не так
Брови в стиле Брежнева выделят вас из толпы со стопроцентной гарантией. Особенно если вы девушка.
Глядя на этих красоток, поневоле вскинешь брови, но всё равно не сможешь их переплюнуть. Потому что настолько смелые эксперименты с лицом точно не для всех.
1. Девушка из Angry Birds
Как выглядят брови в VK (слева) и Instagram (справа, запрещён на территории Российской Федерации). Фото © VK / Анжелика Протодьяконова, Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / anzhelika_protodiakonova
Помните игру Angry Birds для мобильных телефонов? Анжелика Протодьяконова из Якутии вспоминала о ней каждый раз, когда подходила к зеркалу. Девушка сделала себе брови в стиле персонажей этой игры.
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Выглядело неоднозначно, но сто тысяч подписчиков в запрещённой соцсети набрать удалось. К тому же брови просто нарисованы. И когда Анжелике нужно было выйти в люди, она красилась гораздо более спокойно.
2. Самые большие брови в Британии
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / sammie_bigbrow_jo94
Сэмми-Джо Хейлфорд была обычной молодой мамочкой из заштатного английского городка. Но год назад девушка нарисовала себе брови — и они оказались самыми большими в Британии. Хейтеры не заставили себя долго ждать.
Люди начали названивать в социальные службы, чтобы меня лишили родительских прав. Пусть приезжают, мне нечего скрывать. Мои брови ничего не говорят обо мне как о матери
Несмотря на критику, Сэмми-Джо не собирается останавливаться. По её словам, теперь она не просто выделяется из толпы, но и защищает право человека быть тем, кем он хочет.
3. Четыре по цене двух
Было — стало. Фото © WDAF
Мать троих детей Джейми Ледбеттер родилась без бровей, и ей всю жизнь приходилось прибегать к татуажу, чтобы скрыть этот факт. Но однажды Джейми попала не к тому мастеру и вместо двух бровей получила четыре.
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Из-за неудачного микроблейдинга, который подпортил внешность Ледбеттер, её бросил парень. Так что теперь она залечивает не только физические раны, но и душевные.
VK / Анжелика Протодьяконова, Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / anzhelika_protodiakonova