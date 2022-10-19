3 истории о тех, кто хотел красивые брови, но что-то пошло не так

Глядя на этих красоток, поневоле вскинешь брови, но всё равно не сможешь их переплюнуть. Потому что настолько смелые эксперименты с лицом точно не для всех.

1. Девушка из Angry Birds

Как выглядят брови в VK (слева) и Instagram (справа, запрещён на территории Российской Федерации). Фото © VK / Анжелика Протодьяконова, Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / anzhelika_protodiakonova

Помните игру Angry Birds для мобильных телефонов? Анжелика Протодьяконова из Якутии вспоминала о ней каждый раз, когда подходила к зеркалу. Девушка сделала себе брови в стиле персонажей этой игры.

Я всегда буду популярна Анжелика Протодьяконова Блогерша

Выглядело неоднозначно, но сто тысяч подписчиков в запрещённой соцсети набрать удалось. К тому же брови просто нарисованы. И когда Анжелике нужно было выйти в люди, она красилась гораздо более спокойно.

2. Самые большие брови в Британии

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / sammie_bigbrow_jo94

Сэмми-Джо Хейлфорд была обычной молодой мамочкой из заштатного английского городка. Но год назад девушка нарисовала себе брови — и они оказались самыми большими в Британии. Хейтеры не заставили себя долго ждать.

Люди начали названивать в социальные службы, чтобы меня лишили родительских прав. Пусть приезжают, мне нечего скрывать. Мои брови ничего не говорят обо мне как о матери Сэмми-Джо Хейлфорд "Самые большие брови в Британии"

Несмотря на критику, Сэмми-Джо не собирается останавливаться. По её словам, теперь она не просто выделяется из толпы, но и защищает право человека быть тем, кем он хочет.

3. Четыре по цене двух

Было — стало. Фото © WDAF

Мать троих детей Джейми Ледбеттер родилась без бровей, и ей всю жизнь приходилось прибегать к татуажу, чтобы скрыть этот факт. Но однажды Джейми попала не к тому мастеру и вместо двух бровей получила четыре.

Я бы и врагу такого не пожелала. После этой процедуры моя самооценка упала ниже плинтуса Джейми Ледбеттер Жертва микроблейдинга