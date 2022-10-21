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21 октября, 08:55

День денежной девятки: Как закодировать себя на успех и что говорить, чтобы разбогатеть

Как привлечь деньги в жизнь быстро и так, чтобы точно сработало? Попробуйте этот эффективный метод привлечения капитала, который в ходу у астрологов. Изучили теорию сами, а теперь делимся с вами.

Денежная девятка на запястье: как работает?

Волшебная техника "денежная девятка" — рабочий ритуал для привлечения финансов в жизнь. Выполнять её следует в определённые дни каждого месяца. Этот метод — никакая не магия и не колдовство, здесь включается в действие подсознание, и деньги в жизнь буквально притягиваются с помощью силы мысли.

Когда рисовать денежную девятку в 2022-м?

В какие дни в октябре, ноябре и декабре 2022-го рисовать денежную девятку с точкой на запястье, чтобы придать усиление финансовому потоку? Фото © Shutterstock

В какие дни в октябре, ноябре и декабре 2022-го рисовать денежную девятку с точкой на запястье, чтобы придать усиление финансовому потоку? Фото © Shutterstock

Хоть от 2022-го осталось всего ничего, каких-то пару месяцев, вы ещё успеете разбогатеть с помощью денежной девятки. Огромное значение имеет дата, в которую вы нарисуете на запястье цифру 9 с точкой. В какие дни рисовать денежную девятку в октябре 2022 года? Сегодня, 21 октября, а также 27-го числа. В ноябре, чтобы активировать денежный поток, рисуйте девятку на запястье 2, 3, 9, 11, 12, 18, 20, 21, 27-го числа. Когда наносить девятку на запястье в декабре 2022-го? Благоприятными днями для проведения ритуала станут 3, 9, 12, 18, 21, 27 декабря, а также канун нового, 2023 года — 31-е число.

Что говорить, когда рисуешь денежную девятку?

Какие слова нужно произносить, рисуя денежную девятку, чтобы она сработала максимально быстро и эффективно? "Заклинанием" на приход денег с подписчиками поделилась астролог Вера Хубелашвили.

Рисуем на запястье красной ручкой волшебную цифру "9.". В любых материальных просьбах обращаемся с почтением и уважением к духу "Девять земель". В конце говорим три раза: "Кодирую срочно себя на успех". Девятку не смываем, она со временем сама смоется. Я просто обожаю простые ритуалы! Кто, как и я, тоже любит этот ритуал? <...> Наверняка замечали, как Волшебство срабатывало

Вера Хубелашвили

Астролог

<p>Рисуем на запястье красной ручкой волшебную цифру "9.". В любых материальных просьбах обращаемся с почтением и уважением к духу "Девять земель". В конце говорим три раза: "Кодирую срочно себя на успех". Девятку не смываем, она со временем сама смоется. Я просто обожаю простые ритуалы! Кто, как и я, тоже любит этот ритуал? &lt;...&gt; Наверняка замечали, как Волшебство срабатывало</p>
<p>Рисуем на запястье красной ручкой волшебную цифру "9.". В любых материальных просьбах обращаемся с почтением и уважением к духу "Девять земель". В конце говорим три раза: "Кодирую срочно себя на успех". Девятку не смываем, она со временем сама смоется. Я просто обожаю простые ритуалы! Кто, как и я, тоже любит этот ритуал? &lt;...&gt; Наверняка замечали, как Волшебство срабатывало</p>
7 растений, которые должны быть в каждой квартире, ведь они исцеляют

7 растений, которые должны быть в каждой квартире, ведь они исцеляют

По ссылке рассказывали, к женщинам с какими именами богатство притягивается само, ведь они обладают денежной энергетикой.

Обложка ©

Shutterstock

Марта Белова

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