День денежной девятки: Как закодировать себя на успех и что говорить, чтобы разбогатеть

Денежная девятка на запястье: как работает?

Волшебная техника "денежная девятка" — рабочий ритуал для привлечения финансов в жизнь. Выполнять её следует в определённые дни каждого месяца. Этот метод — никакая не магия и не колдовство, здесь включается в действие подсознание, и деньги в жизнь буквально притягиваются с помощью силы мысли.

Когда рисовать денежную девятку в 2022-м?

В какие дни в октябре, ноябре и декабре 2022-го рисовать денежную девятку с точкой на запястье, чтобы придать усиление финансовому потоку? Фото © Shutterstock

Хоть от 2022-го осталось всего ничего, каких-то пару месяцев, вы ещё успеете разбогатеть с помощью денежной девятки. Огромное значение имеет дата, в которую вы нарисуете на запястье цифру 9 с точкой. В какие дни рисовать денежную девятку в октябре 2022 года? Сегодня, 21 октября, а также 27-го числа. В ноябре, чтобы активировать денежный поток, рисуйте девятку на запястье 2, 3, 9, 11, 12, 18, 20, 21, 27-го числа. Когда наносить девятку на запястье в декабре 2022-го? Благоприятными днями для проведения ритуала станут 3, 9, 12, 18, 21, 27 декабря, а также канун нового, 2023 года — 31-е число.

Что говорить, когда рисуешь денежную девятку?

Какие слова нужно произносить, рисуя денежную девятку, чтобы она сработала максимально быстро и эффективно? "Заклинанием" на приход денег с подписчиками поделилась астролог Вера Хубелашвили.

Рисуем на запястье красной ручкой волшебную цифру "9.". В любых материальных просьбах обращаемся с почтением и уважением к духу "Девять земель". В конце говорим три раза: "Кодирую срочно себя на успех". Девятку не смываем, она со временем сама смоется. Я просто обожаю простые ритуалы! Кто, как и я, тоже любит этот ритуал? <...> Наверняка замечали, как Волшебство срабатывало Вера Хубелашвили Астролог