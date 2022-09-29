Имена женщин с денежной энергетикой, к которым богатство притягивается само

Имя человека — не только красивое или необычное название. Это тайный шифр характеристик и качеств, которыми будет наделён обладатель. Разные имена несут в себе абсолютно противоположную энергетику, например, могут сделать женщину не заинтересованной в сексе, отвратительной тёщей или обделить талантами. Сегодня расскажем, как назвать девочку, чтобы во взрослом возрасте она ни в чём не нуждалась, а деньги сами к ней липли.

Дарья

Дарья никогда не упустит выгодную для себя возможность обогатиться. Фото © Freepik

Во многих эзотерических практиках, нацеленных на притягивание денег, есть закономерность. Если хотите, чтобы девочка всегда была с тяжёлым кошельком в руках, выбирайте имя, в котором встречаются буквы "Б" (богатство), "Д" (деньги) или "У" (успех). Женское имя Дарья как раз начинается с нужной буквы, значит, точно не подведёт. К тому же и сама девушка по характеру будет ярко выраженным лидером с предпринимательской жилкой. Даша никогда не упустит выгодную для себя возможность, но и безрассудно растрачивать весь капитал тоже не станет. К женщине с этим именем деньги липнут сами.

Имя Анна

Анна всегда найдёт дело для души, которое позволит много зарабатывать. Фото © Freepik

С начала самостоятельной жизни финансовые трудности обходят женщину с этим именем стороной. Анна переводится как "благодатная", и это отличное зашифрованное послание Вселенной, которое обеспечит хозяйке имени лёгкую жизнь. Аня никогда не сидит сложа руки: пытливая, любопытная и волевая девушка всегда найдёт дело для души, которое позволит много зарабатывать. Трудолюбие, интерес ко всему вокруг и сильный характер становятся тем самым магнитом, притягивающим миллионы в карман Анны.

Женское имя Авдотья

Богатство приумножается в руках Авдотьи словно по волшебству. Фото © Freepik

Носительница этого редкого сейчас имени тоже оказалась в списке счастливиц, у кого не бывает проблем с финансами. Авдотьи — прирождённые лидерши, умеющие расположить к себе, умны и не боятся рисковать. Деньги любят тех женщин, кто умеет правильно с ними обращаться, но не трясётся над каждой потраченной копейкой. Обладательница этого имени не боится спускать на себя крупные суммы, вкладываться в обучение или повышение профессиональных качеств. Богатство приумножается в руках Авдотьи словно по волшебству — заработок превышает траты в несколько раз.

Имя Карина

Женское имя Карина можно трактовать как "богатая" или "дорогая". Фото © Freepik