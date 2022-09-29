Имена женщин с денежной энергетикой, к которым богатство притягивается само
У женщин, кого так зовут, магическим образом деньги есть всегда и в достаточных количествах. Если хотите, чтобы дочь никогда и ни в чём не нуждалась, присмотритесь к этим именам.
Имя человека — не только красивое или необычное название. Это тайный шифр характеристик и качеств, которыми будет наделён обладатель. Разные имена несут в себе абсолютно противоположную энергетику, например, могут сделать женщину не заинтересованной в сексе, отвратительной тёщей или обделить талантами. Сегодня расскажем, как назвать девочку, чтобы во взрослом возрасте она ни в чём не нуждалась, а деньги сами к ней липли.
Дарья
Дарья никогда не упустит выгодную для себя возможность обогатиться. Фото © Freepik
Во многих эзотерических практиках, нацеленных на притягивание денег, есть закономерность. Если хотите, чтобы девочка всегда была с тяжёлым кошельком в руках, выбирайте имя, в котором встречаются буквы "Б" (богатство), "Д" (деньги) или "У" (успех). Женское имя Дарья как раз начинается с нужной буквы, значит, точно не подведёт. К тому же и сама девушка по характеру будет ярко выраженным лидером с предпринимательской жилкой. Даша никогда не упустит выгодную для себя возможность, но и безрассудно растрачивать весь капитал тоже не станет. К женщине с этим именем деньги липнут сами.
Имя Анна
Анна всегда найдёт дело для души, которое позволит много зарабатывать. Фото © Freepik
С начала самостоятельной жизни финансовые трудности обходят женщину с этим именем стороной. Анна переводится как "благодатная", и это отличное зашифрованное послание Вселенной, которое обеспечит хозяйке имени лёгкую жизнь. Аня никогда не сидит сложа руки: пытливая, любопытная и волевая девушка всегда найдёт дело для души, которое позволит много зарабатывать. Трудолюбие, интерес ко всему вокруг и сильный характер становятся тем самым магнитом, притягивающим миллионы в карман Анны.
Женское имя Авдотья
Богатство приумножается в руках Авдотьи словно по волшебству. Фото © Freepik
Носительница этого редкого сейчас имени тоже оказалась в списке счастливиц, у кого не бывает проблем с финансами. Авдотьи — прирождённые лидерши, умеющие расположить к себе, умны и не боятся рисковать. Деньги любят тех женщин, кто умеет правильно с ними обращаться, но не трясётся над каждой потраченной копейкой. Обладательница этого имени не боится спускать на себя крупные суммы, вкладываться в обучение или повышение профессиональных качеств. Богатство приумножается в руках Авдотьи словно по волшебству — заработок превышает траты в несколько раз.
Имя Карина
Женское имя Карина можно трактовать как "богатая" или "дорогая". Фото © Freepik
Женское имя Карина можно трактовать как "дорогая" или "богатая". И это ещё один способ обеспечить дочери безбедную жизнь — подобрать имя, которое так или иначе связано с большими деньгами. Девушку, кого назвали так, отличают целеустремлённость и нежелание проигрывать: после неудач Карина снова и снова пробует, пока не получится добиться желаемого. К тому же Каруся финансово грамотна и знает, как в перспективе трату денег превратить в прибыль. Да и мужчин носительница этого красивого имени подбирает себе под стать: партнёр должен быть трудолюбив, умён и способен придерживаться намеченного плана действий.
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