Авиакомпания Virgin Atlantic одела пилотов в юбки, а стюардесс — в мужскую форму

Британская авиакомпания Virgin Atlantic изменила правила ношения униформы, приведя их в соответствие с политикой гендерной идентичности. Теперь члены экипажей, а также сотрудники наземных служб могут выбирать костюмы, соответствующие их самоидентификации. То есть мужчина-пилот может с лёгкостью сменить брюки на юбку, а женщина-стюардесса — облачиться в брючный костюм. Кстати, форма в Virgin Atlantic дизайнерская — её ещё в 2014-м разработала Вивьен Вествуд. Что до пассажиров, при покупке билетов каждый может обозначить себя как гендерно-нейтральную персону.

"Мы верим, что каждый может покорить мир, независимо от того, кто он и как себя идентифицирует. Вот почему так важно, чтобы мы защищали индивидуальность наших сотрудников и клиентов, позволяя им быть самими собой на работе и во время полётов с нами", — сказано в заявлении на сайте компании.

Авиакомпания Virgin Atlantic разрешила бортпроводникам выбирать униформу независимо от того, какого они пола. Теперь мужчины-стюарды могут носить юбки, а женщины — брючные костюмы. Видео © Twitter / VirginAtlantic

Virgin Atlantic постоянно ослабляет ограничения, касающиеся работников. Некоторое время назад бортпроводникам разрешили иметь татуировки на частях тела, не скрытых одеждой.