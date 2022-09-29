Авиакомпания Virgin Atlantic одела пилотов в юбки, а стюардесс — в мужскую форму
Такие новшества не что-то обязательное, просто теперь все сотрудники, вне зависимости от пола, могут носить одежду, которая выражает то, как они себя представляют или самоидентифицируют.
Британская авиакомпания Virgin Atlantic изменила правила ношения униформы, приведя их в соответствие с политикой гендерной идентичности. Теперь члены экипажей, а также сотрудники наземных служб могут выбирать костюмы, соответствующие их самоидентификации. То есть мужчина-пилот может с лёгкостью сменить брюки на юбку, а женщина-стюардесса — облачиться в брючный костюм. Кстати, форма в Virgin Atlantic дизайнерская — её ещё в 2014-м разработала Вивьен Вествуд. Что до пассажиров, при покупке билетов каждый может обозначить себя как гендерно-нейтральную персону.
"Мы верим, что каждый может покорить мир, независимо от того, кто он и как себя идентифицирует. Вот почему так важно, чтобы мы защищали индивидуальность наших сотрудников и клиентов, позволяя им быть самими собой на работе и во время полётов с нами", — сказано в заявлении на сайте компании.
Авиакомпания Virgin Atlantic разрешила бортпроводникам выбирать униформу независимо от того, какого они пола. Теперь мужчины-стюарды могут носить юбки, а женщины — брючные костюмы. Видео © Twitter / VirginAtlantic
Virgin Atlantic постоянно ослабляет ограничения, касающиеся работников. Некоторое время назад бортпроводникам разрешили иметь татуировки на частях тела, не скрытых одеждой.
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YouTube / Virgin Atlantic