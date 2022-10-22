Шольц объяснил отказ Германии поставлять на Украину танки Leopard

"Кольцевым обменом Германия добилась того, что на Украину было доставлено более ста танков, которые можно было там использовать сразу: из Чехии, из Словакии, из Словении, из Греции. Логистика, запчасти, боеприпасы для этих танков российского или постсоветского производства уже есть на Украине. Стараемся доставлять из других стран. Но факт остаётся фактом: вопрос о том, какое оружие мы поставляем, основывается на очень чётком принципе — не действовать в одиночку", — заявил Шольц.