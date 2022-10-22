Шольц объяснил отказ Германии поставлять на Украину танки Leopard
Германия отказалась отправлять Украине танки системы Leopard из-за поставок из других стран Европы, которые передают танки российского или постсоветского производства. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц изданию Die Welt.
По словам немецкого лидера, для вооружения из Чехии, Словакии, Словении и Греции в Незалежной уже есть боеприпасы и запчасти.
"Кольцевым обменом Германия добилась того, что на Украину было доставлено более ста танков, которые можно было там использовать сразу: из Чехии, из Словакии, из Словении, из Греции. Логистика, запчасти, боеприпасы для этих танков российского или постсоветского производства уже есть на Украине. Стараемся доставлять из других стран. Но факт остаётся фактом: вопрос о том, какое оружие мы поставляем, основывается на очень чётком принципе — не действовать в одиночку", — заявил Шольц.
Ранее Лайф сообщал о том, что бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу сформировать танковый альянс в Европе для налаживания скорейших поставок Киеву танков Leopard 2 и БМП Marder.