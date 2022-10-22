На Украине назвали число абонентов, оставшихся без света после ударов

После ударов по объектам энергетической инфраструктуры почти полтора миллиона жителей Украины в шести областях остались без света. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.

Так, в Хмельницкой области отключено 672 тысячи абонентов, в Николаевской — 188 400, в Волынской области — 102 тысячи, в Черкасской — 242 тысячи, в Ровенской — 174 790 и в Одесской — 10 500. Общее число отключённых от электроснабжения абонентов составляет более 1 451 000 человек.