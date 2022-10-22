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Опубликовано 22 октября 2022, 13:42

На Украине назвали число абонентов, оставшихся без света после ударов

Офис Зеленского: Почти 1,5 млн украинцев в шести областях остались без света

После ударов по объектам энергетической инфраструктуры почти полтора миллиона жителей Украины в шести областях остались без света. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.

Так, в Хмельницкой области отключено 672 тысячи абонентов, в Николаевской — 188 400, в Волынской области — 102 тысячи, в Черкасской — 242 тысячи, в Ровенской — 174 790 и в Одесской — 10 500. Общее число отключённых от электроснабжения абонентов составляет более 1 451 000 человек.

Мэр Луцка заявил об уничтожении энергообъекта, он не подлежит восстановлению
Мэр Луцка заявил об уничтожении энергообъекта, он не подлежит восстановлению

Ранее в "Укрэнерго" сравнили масштаб повреждений от взрывов, случившихся 22 октября, с событиями 10–12 октября. Вынужденно применены ограничения электроснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.


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