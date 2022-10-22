Шольц призвал не допускать шагов, которые могут вылиться в прямой конфликт России и НАТО

Для Запада сейчас крайне важно не допустить "неосторожных шагов", которые могли бы вылиться в прямое столкновение России и НАТО. Соответствующее заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

"В такой опасной ситуации о любом неосторожном шаге не может быть и речи. Нельзя, чтобы это привело к прямому конфликту между Россией и НАТО", — сказал он в интервью немецкому изданию Die Welt.

Шольц добавил, что придерживается одного мнения с американским лидером Джо Байденом, который "многое понимает в этом мире". Что касается сентябрьских переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, то канцлер наотрез отказался раскрывать их содержание.