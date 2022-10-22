Байден дал напутствие новоиспечённому премьеру Италии насчёт Украины

Американский лидер Джо Байден с нетерпением ожидает, что новое Правительство Италии во главе с премьером Джорджей Мелони продолжит поддерживать Украину. Об этом говорится в заявлении президента США, опубликованном на сайте Белого дома.

"Я с нетерпением жду продолжения нашей поддержки Украины, привлечения России к ответственности за её агрессию", — отметил Байден в послании к новому итальянскому премьеру.

Он также поздравил Мелони с назначением и напомнил, что Италия является важным союзником НАТО. Вместе с тем Байден призвал новоиспечённого премьера к тому, чтобы вместе продолжить обеспечивать соблюдение прав человека и добиваться устойчивого экономического роста.