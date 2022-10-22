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22 октября, 13:36

Байден дал напутствие новоиспечённому премьеру Италии насчёт Украины

Байден заявил, что ждёт от нового премьера Италии Мелони продолжения поддержки Киева

Американский лидер Джо Байден с нетерпением ожидает, что новое Правительство Италии во главе с премьером Джорджей Мелони продолжит поддерживать Украину. Об этом говорится в заявлении президента США, опубликованном на сайте Белого дома.

"Я с нетерпением жду продолжения нашей поддержки Украины, привлечения России к ответственности за её агрессию", — отметил Байден в послании к новому итальянскому премьеру.

Он также поздравил Мелони с назначением и напомнил, что Италия является важным союзником НАТО. Вместе с тем Байден призвал новоиспечённого премьера к тому, чтобы вместе продолжить обеспечивать соблюдение прав человека и добиваться устойчивого экономического роста.

Кто такая новый премьер Италии Джорджа Мелони и как это скажется на отношениях с Москвой

Кто такая новый премьер Италии Джорджа Мелони и как это скажется на отношениях с Москвой

О том, что Джорджа Мелони стала первой женщиной-премьером в истории Италии, стало известно накануне. Вместе с тем она сформировала состав нового кабинета министров.

Обложка ©

Flickr / The White House

Наталья Исакова

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