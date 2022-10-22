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22 октября, 13:31

В Шебекине восстановили подачу электричества, тепла и воды

Гладков сообщил о восстановлении снабжения Шебекина после обстрела

Специалисты восстановили подачу электричества, тепла и воды в городе Шебекине Белгородской области после обстрела. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пожар на гражданских объектах был полностью потушен, сейчас подразделения МЧС проливают и разбирают конструкции.

"По докладу моего заместителя Константина Полежаева и главы округа Владимира Жданова, электро-, тепло- и водоснабжение города полностью восстановлены", — написал Гладков в телеграм-канале.

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Напомним, об обстреле Шебекина стало известно ранее. Очевидцы сообщали о взрывах в городе. Губернатор региона Вячеслав Гладков изначально заявил о пяти пострадавших, однако позже стало известно об 11 раненых.

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Telegram-канал "Белгород № 1"

Артур Лапсаков

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