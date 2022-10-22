В Шебекине восстановили подачу электричества, тепла и воды

Специалисты восстановили подачу электричества, тепла и воды в городе Шебекине Белгородской области после обстрела. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пожар на гражданских объектах был полностью потушен, сейчас подразделения МЧС проливают и разбирают конструкции.

"По докладу моего заместителя Константина Полежаева и главы округа Владимира Жданова, электро-, тепло- и водоснабжение города полностью восстановлены", — написал Гладков в телеграм-канале.