В Шебекине восстановили подачу электричества, тепла и воды
Гладков сообщил о восстановлении снабжения Шебекина после обстрела
Специалисты восстановили подачу электричества, тепла и воды в городе Шебекине Белгородской области после обстрела. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, пожар на гражданских объектах был полностью потушен, сейчас подразделения МЧС проливают и разбирают конструкции.
"По докладу моего заместителя Константина Полежаева и главы округа Владимира Жданова, электро-, тепло- и водоснабжение города полностью восстановлены", — написал Гладков в телеграм-канале.
Напомним, об обстреле Шебекина стало известно ранее. Очевидцы сообщали о взрывах в городе. Губернатор региона Вячеслав Гладков изначально заявил о пяти пострадавших, однако позже стало известно об 11 раненых.
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