В Раду внесли проект постановления о признании Белоруссии "оккупированной" Россией

В Верховную раду Украины внесён проект постановления о признании Белоруссии "оккупированной" Россией. Об этом сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.

"Украина признаёт Беларусь временно оккупированной Россией! Подал вместе с коллегами соответствующее постановление в Верховную раду", — написал Гончаренко в телеграм-канале.

В документе предлагается признать территорию Белоруссии "временно оккупированной Россией", а также лишить правительство белорусского президента Александра Лукашенко международной правосубъектности. В том же постановлении предлагается исключить республику из международных организаций, например ООН и МВФ, а также синхронизировать санкции против России и Белоруссии.