В Раду внесли проект постановления о признании Белоруссии "оккупированной" Россией
В Верховную раду Украины внесён проект постановления о признании Белоруссии "оккупированной" Россией. Об этом сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.
"Украина признаёт Беларусь временно оккупированной Россией! Подал вместе с коллегами соответствующее постановление в Верховную раду", — написал Гончаренко в телеграм-канале.
В документе предлагается признать территорию Белоруссии "временно оккупированной Россией", а также лишить правительство белорусского президента Александра Лукашенко международной правосубъектности. В том же постановлении предлагается исключить республику из международных организаций, например ООН и МВФ, а также синхронизировать санкции против России и Белоруссии.
Тем временем ранее в США признали, что Минск не участвует в российской спецоперации на Украине. Говоря о приписываемых Тегерану поставках ударных БПЛА в Россию, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что свидетельств того, что Белоруссия участвует в передаче этих беспилотников, их применении или обучении их использованию, не имеется.
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