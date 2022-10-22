Amazon намекнул на выпуск Google Pixel 7a в скором времени

Крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции американская компания Amazon стала намекать пользователям на скорое появление смартфона Google, предлагая им подписаться на новости "о запуске семейства Google Pixel 7a". Об этом сообщает GizmoChina.

Вероятно, Google представит два смартфона — Pixel 7a и Pixel 7a Mini. Также Amazon в своих объявлениях сообщает о новых смарт-часах, хотя в начале октября уже состоялся релиз Pixel Watch.

При этом маркетплейс не приводит никаких подробностей, когда Google представит новый смартфон. Хотя вряд ли ожидания будут долгими, ведь Amazon уже рассылает приглашения на подписку. Однако журналисты считают, что не стоит такие призывы воспринимать серьёзно. Дело в том, что Google обновляет серию смартфонов "a" в первой половине года, а полгода назад состоялся релиз Pixel 6a.