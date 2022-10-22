Стало известно о состоянии пострадавших при падении Су-34 в Ейске

В Ейске из центральной районной больницы выписаны трое пострадавших при пожаре, который возник после падения Су-34 на жилой дом. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Там рассказали, что в краевых медучреждениях находится ещё 13 пострадавших. В том числе семь человек в ейской ЦРБ — со средней степени тяжести, один ребёнок — в тяжёлом состоянии в детской краевой клинической больнице, четыре человека, включая одного ребёнка, — в краевой клинической больнице № 1 имени профессора С.В. Очаповского, а также одна беременная пациентка — в перинатальном центре Краснодара.