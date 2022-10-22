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22 октября, 20:18

Стало известно о состоянии пострадавших при падении Су-34 в Ейске

Оперштаб: Из ейской больницы выписаны трое пострадавших после падения Су-34

В Ейске из центральной районной больницы выписаны трое пострадавших при пожаре, который возник после падения Су-34 на жилой дом. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Там рассказали, что в краевых медучреждениях находится ещё 13 пострадавших. В том числе семь человек в ейской ЦРБ — со средней степени тяжести, один ребёнок — в тяжёлом состоянии в детской краевой клинической больнице, четыре человека, включая одного ребёнка, — в краевой клинической больнице № 1 имени профессора С.В. Очаповского, а также одна беременная пациентка — в перинатальном центре Краснодара.

"Всем пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь для выздоровления и восстановления. Также амбулаторно врачи наблюдают ещё одного пациента", — написано в телеграм-канале штаба.

МЧС Кубани: Число пострадавших при авиакрушении Су-34 в Ейске выросло до 26

МЧС Кубани: Число пострадавших при авиакрушении Су-34 в Ейске выросло до 26

Как рассказывал Лайф, 17 октября около 18:00 мск военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчикам удалось катапультироваться. После падения истребитель-бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. В результате обгорело более 70 квартир. Следствие считает одной из версий трагедии техническую неисправность самолёта. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

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LIFE

Анатолий Симоненко

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