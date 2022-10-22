Наш ответ Маску: Запущен первый спутник программы "Сфера"
Запущена ракета "Союз" с первым аппаратом программы "Сфера"
Старт ракеты "Союз" со спутниками. Фото © Роскосмос
С космодрома Восточный запущена ракета-носитель "Союз-2.1б". На её борту три спутника "Гонец-М" и аппарат "Скиф-Д", первый по программе "Сфера".
"22 октября 2022 года в 22:57 мск с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б". Под её обтекателем — разгонный блок "Фрегат" с тремя спутниками "Гонец-М" и первым аппаратом федерального проекта "Сфера" — "Скиф-Д", — сообщили в "Роскосмосе".
Ракета штатно выполнила свою миссию, после чего разгонный блок отделился от неё и приступил к доставке спутников на заданные орбиты.
Как подчеркнули в корпорации, это был первый в 2022 году пуск с космодрома Восточный. А ещё он первый для семейства ракет "Союз-2" на новом топливе на всех ступенях — нафтиле.
Проект "Сфера" задуман для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса, пояснили ранее в "Роскосмосе". Первый спутник выполняет роль демонстратора. Что касается аппаратов "Гонец-М", они предназначены для передачи данных и предоставления услуг подвижной спутниковой связи мобильным и стационарным абонентам в любой точке земли.
Как сообщал Лайф, ранее предполагалось, что развёртывание всей спутниковой группировки "Сфера" начнётся с 2025 года. На это понадобится 180 миллиардов рублей.
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