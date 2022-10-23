Царёв объяснил, почему ВСУ будет трудно разрушить плотину Каховской ГЭС

Даже десятки ракет украинских военных не смогут разрушить Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) из-за её прочности. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" сказал экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царёв.

"Каховская гидроэлектростанция строилась в советское время, советский бетон, всё делалось по-настоящему, откатов не было тогда ещё. Одной ракетой Каховскую гидроэлектростанцию не разрушишь. И даже десятком не разрушишь. В любом случае это процесс длительный", — заявил он.

Политик также напомнил о том, что ВСУ долго наносили удары по Антоновскому мосту. В этой связи Царёв заметил, что ГЭС является совсем другим сооружением по плотности, конструкции, разрушить которое намного труднее.

Экс-депутат Рады не сомневается, что ВСУ способны на "радикальные поступки". Однако даже в таком случае у местных жителей будет возможность подготовиться, покинуть территории, которые могут быть затоплены, уверен Царёв.