Царёв объяснил, почему ВСУ будет трудно разрушить плотину Каховской ГЭС
Олег Царёв: Даже десятки ракет ВСУ не смогут разрушить плотину Каховской ГЭС
Даже десятки ракет украинских военных не смогут разрушить Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) из-за её прочности. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" сказал экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царёв.
"Каховская гидроэлектростанция строилась в советское время, советский бетон, всё делалось по-настоящему, откатов не было тогда ещё. Одной ракетой Каховскую гидроэлектростанцию не разрушишь. И даже десятком не разрушишь. В любом случае это процесс длительный", — заявил он.
Политик также напомнил о том, что ВСУ долго наносили удары по Антоновскому мосту. В этой связи Царёв заметил, что ГЭС является совсем другим сооружением по плотности, конструкции, разрушить которое намного труднее.
Экс-депутат Рады не сомневается, что ВСУ способны на "радикальные поступки". Однако даже в таком случае у местных жителей будет возможность подготовиться, покинуть территории, которые могут быть затоплены, уверен Царёв.
Ранее Лайф писал, что ВСУ задействовали все имеющиеся виды ракет при обстрелах Каховской гидроэлектростанции. Об этом заявил глава Администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.
ТАСС / Валерий Стурит