Захарова обвинила ЕС в нежелании решить конфликт на Украине миром

"Видим, что в ЕС не демонстрируют готовности к мирному разрешению конфликта. Напротив, продолжают бездумно инвестировать значительные средства в затягивание боевых действий", — говорится в её комментарии, распространённом министерством.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что решения, принятые на заседании саммита ЕС, подтвердили конфронтационный настрой европейцев. В частности, об этом свидетельствуют меры о дополнительном финансировании поставок оружия Киеву и создании миссии ЕС по поддержке Незалежной в военной сфере. В связи с этим Захарова задала риторический вопрос, а готов ли ЕС в таком случае разделить с Киевом ответственность за все военные преступления против мирного населения.