Захарова обвинила ЕС в нежелании решить конфликт на Украине миром
Европейский союз сегодня не демонстрирует готовности решить мирным путём конфликт на Украине, вместо этого европейские политики продолжают бездумно инвестировать средства в затягивание боевых действий. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Видим, что в ЕС не демонстрируют готовности к мирному разрешению конфликта. Напротив, продолжают бездумно инвестировать значительные средства в затягивание боевых действий", — говорится в её комментарии, распространённом министерством.
Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что решения, принятые на заседании саммита ЕС, подтвердили конфронтационный настрой европейцев. В частности, об этом свидетельствуют меры о дополнительном финансировании поставок оружия Киеву и создании миссии ЕС по поддержке Незалежной в военной сфере. В связи с этим Захарова задала риторический вопрос, а готов ли ЕС в таком случае разделить с Киевом ответственность за все военные преступления против мирного населения.
А ранее Лайф сообщал, что ЕС рассмотрит возможность использовать замороженные российские активы для помощи Украине. Инициативу уже оформили официально и вместе с пояснительной запиской опубликовали на сайте союза.
VK / МИД России