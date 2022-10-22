"Динамо" одержало победу над "Локомотивом" в матче РПЛ

Московский футбольный клуб "Динамо" обыграл столичный "Локомотив" со счётом 3:1 в гостевом матче 14-го тура чемпионата России по футболу. Встреча состоялась 22 октября.

В команде победителей отличились Фёдор Смолов (33-я минута, с пенальти), Арсен Захарян (63-я минута), Даниил Фомин (90+3, с пенальти). В "Локомотиве" гол забил Франсуа Камано (1). Кроме того, на 38-й минуте состязания после просмотра видеоповтора было принято решение об отмене гола Захаряна.

Таким образом, "Динамо" с 23 очками сейчас находится на шестой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а "Локомотив" занимает 14-е место с 12 очками. Добавим, что в рамках следующего тура 29 октября "Динамо" сразится с подмосковными "Химками", а "Локомотив" в тот же день будет играть со столичным ЦСКА.