"Факел" в меньшинстве вырвал ничью у "Ростова" в матче 14-го тура РПЛ

Воронежский "Факел" на своём поле сыграл вничью с "Ростовом" в матче 14-го тура чемпионата России по футболу. Состоявшаяся на Центральном стадионе профсоюзов встреча завершилась со счётом 1:1.

В составе "Ростова" гол на 50-й минуте реализовал полузащитник Данил Глебов. Воронежцы же отыгрались в добавленное время: точный удар с 11-метровой отметки нанёс нападающий Георгий Гонгадзе. При этом стоит отметить, что на 42-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве после того, как красную карточку получил полузащитник Олег Дмитриев.

По итогу встречи ростовский клуб с 28 очками поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, а "Факел" с 11 баллами идёт пока на 14-й позиции.