Международная федерация лыжного спорта продлила отстранение россиян до конца сезона

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение продлить отстранение россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой до конца текущего сезона. Как сообщает норвежская вещательная корпорация NRK со ссылкой на агентство TT, данное решение было принято на заседании совета FIS без обсуждения.

А ранее лидеры сборной Швеции по лыжным гонкам пригрозили бойкотом в случае допуска россиян. Так, Линн Сван, Майя Дальквист и Фрида Карлссон заявили, что откажутся от выступления на чемпионате мира 2023 года в Планице, поскольку возвращение российских спортсменов не представляется возможным, пока продолжается конфликт на Украине.