Международная федерация лыжного спорта продлила отстранение россиян до конца сезона
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение продлить отстранение россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой до конца текущего сезона. Как сообщает норвежская вещательная корпорация NRK со ссылкой на агентство TT, данное решение было принято на заседании совета FIS без обсуждения.
Отметим, что в марте FIS запретила российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой до конца сезона 2021/2022. Тогда в федерации объясняли, что приняли данное решение в соответствии с рекомендациями МОК. Также генеральный секретарь FIS Мишель Вион пообещал разрешить россиянам участвовать на международных стартах, в том числе на Кубке и чемпионате мира.
А ранее лидеры сборной Швеции по лыжным гонкам пригрозили бойкотом в случае допуска россиян. Так, Линн Сван, Майя Дальквист и Фрида Карлссон заявили, что откажутся от выступления на чемпионате мира 2023 года в Планице, поскольку возвращение российских спортсменов не представляется возможным, пока продолжается конфликт на Украине.
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