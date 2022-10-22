СК возбудил дело после избиения девочки из-за плача в Подмосковье

ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело после публикации в Сети информации об истязании девочки в Орехово-Зуеве и видео, где мать и тётя избивают малышку из-за плача.

"В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершённого преступления, даны поручения о сборе характеризующего материла на родителей ребёнка", — говорится в сообщении ГСУ СК России по Московской области в телеграм-канале.

Кроме этого, следствие планирует запросить материалы проверки из МВД по факту неисполнения родителями обязанностей по воспитанию ребёнка.