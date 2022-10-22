СК возбудил дело после избиения девочки из-за плача в Подмосковье
ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело после публикации в Сети информации об истязании девочки в Орехово-Зуеве и видео, где мать и тётя избивают малышку из-за плача.
"В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершённого преступления, даны поручения о сборе характеризующего материла на родителей ребёнка", — говорится в сообщении ГСУ СК России по Московской области в телеграм-канале.
Кроме этого, следствие планирует запросить материалы проверки из МВД по факту неисполнения родителями обязанностей по воспитанию ребёнка.
Ранее Лайф писал, что в Орехово-Зуеве мать с тётей жестоко избили девочку из-за плача. Как рассказали Лайфу местные жители, камеру видеонаблюдения установил отец ребёнка. Соседи отмечают, что всё семейство любит выпить, а подобные издевательства над малышкой происходят регулярно.
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