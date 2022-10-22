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22 октября, 18:18

СБУ вычислила пятерых украинцев, которые сняли последствия ударов по Черкасской области

Служба безопасности Украины (СБУ) вычислила пятерых украинцев, которые зафиксировали на камеру ночные прилёты со стороны российских войск по объектам в Черкасской области. С нарушителями были проведены разъяснительные беседы.

"СБУ установила пять граждан, которые снимали фильм о ночных прилётах в Черкасской области. <...> Это видео пересылали через мессенджеры своим друзьям и знакомым и размещали в различных телеграм-каналах", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, украинские спецслужбы уже давно начали угрожать гражданам за съёмку и распространение фото и видео прилётов и их последствий. За размещение таких материалов в Сети украинцев могут привлечь к уголовной ответственности.

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А ранее СБУ объявила в розыск зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, официального представителя МИД РФ Марию Захарову, официального представителя Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, министра обороны Сергея Шойгу, командующего Объединённой группировкой российских войск в зоне проведения специальной военной операции Сергея Суровикина, а также ряд других политиков, парламентариев и представителей военной сферы РФ.

Обложка ©

Getty Images / Security Service of Ukraine / Handout

Наталья Исакова

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