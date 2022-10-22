В Британии подсчитали количество задолжавших за электричество домохозяйств

Свыше двух миллионов домохозяйств в Великобритании имеют долги по счетам за электроэнергию. Об этом сообщает газета The Guardian.

По данным энергетического регулятора Ofgem, к концу июня 2 347 511 домохозяйств в Соединённом Королевстве не оплатили счета за электричество, ещё 1 858 585 — задолжали за газ. Таким образом, как отмечают аналитики, за три месяца оба показателя выросли примерно на четверть, а с конца 2020 года — практически на две трети.

"Счета выросли почти вдвое за год, и мы ещё не видели всех последствий недавнего повышения цен", — прокомментировал ситуацию директор по политическим и юридическим вопросам благотворительной организации National Energy Action Питер Смит.