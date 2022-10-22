В Британии подсчитали количество задолжавших за электричество домохозяйств
The Guardian: Свыше 2 млн британских домохозяйств имеют долги за электроэнергию
Свыше двух миллионов домохозяйств в Великобритании имеют долги по счетам за электроэнергию. Об этом сообщает газета The Guardian.
По данным энергетического регулятора Ofgem, к концу июня 2 347 511 домохозяйств в Соединённом Королевстве не оплатили счета за электричество, ещё 1 858 585 — задолжали за газ. Таким образом, как отмечают аналитики, за три месяца оба показателя выросли примерно на четверть, а с конца 2020 года — практически на две трети.
"Счета выросли почти вдвое за год, и мы ещё не видели всех последствий недавнего повышения цен", — прокомментировал ситуацию директор по политическим и юридическим вопросам благотворительной организации National Energy Action Питер Смит.
Ранее сообщалось, что в попытке сократить расходы на электроэнергию после повышения цен британцам приходится жертвовать своим же здоровьем. Так, например, 52-летний инвалид Илона Хьюз экономит на отоплении и буквально "живёт под пледами". А 64-летняя уборщица Джо Лав планирует продержаться без тепла в своём 200-летнем коттедже до конца ноября. Чтобы хоть как-то согреться, в доме она носит халат, пуховик и шапку.
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