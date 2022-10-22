Литву и Румынию не допустили к заседанию Совбеза ООН по Украине после просьбы России

Литву и Румынию не допустили к заседанию Совета Безопасности Организации Объединённых Наций по Украине после просьбы России. Об этом РИА "Новости" рассказал источник в ООН. Сообщается, что соответствующее решение принял председательствующий в СБ Габон.

"Председатель не допустил вчера по настоянию России к участию в заседании представителей Литвы и Румынии", — отметил он, добавив, что Москва заявила, что во встрече участвует и так много представителей Евросоюза.