Литву и Румынию не допустили к заседанию Совбеза ООН по Украине после просьбы России
Литву и Румынию не допустили к заседанию Совета Безопасности Организации Объединённых Наций по Украине после просьбы России. Об этом РИА "Новости" рассказал источник в ООН. Сообщается, что соответствующее решение принял председательствующий в СБ Габон.
"Председатель не допустил вчера по настоянию России к участию в заседании представителей Литвы и Румынии", — отметил он, добавив, что Москва заявила, что во встрече участвует и так много представителей Евросоюза.
Ранее Лайф писал, что постпред РФ при ООН Небензя отказал Секретариату ООН в праве расследовать "дело иранских дронов". Он подчеркнул, что у секретариата нет прав на проведение подобных мероприятий.
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