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22 октября, 17:00

В КНР раскрыли, почему экс-лидер страны Ху Цзиньтао досрочно покинул заседание съезда КПК

Экс-лидер КНР Ху Цзиньтао покинул заседание съезда КПК из-за плохого самочувствия

Бывший председатель КНР Ху Цзиньтао из-за плохого самочувствия досрочно покинул зал во время XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК). Об этом сообщило государственное агентство Синьхуа в "Твиттере".

"Репортёр Xinhuanet Лю Цзявэнь узнал, что Ху Цзиньтао настоял на том, чтобы присутствовать на заключительном заседании ХХ съезда Компартии Китая, несмотря на то что он взял время, чтобы восстановить силы", — сказано в сообщении.

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Напомним, во время церемонии закрытия съезда к 79-летнему политику подошли двое сотрудников и увели его из зала. По данным агентства, его проводили в комнату рядом с местом проведения встречи.

Как писал Лайф, XX съезд правящей Коммунистической партии Китая начал свою работу в Пекине 16 октября. После его закрытия 22 октября пройдёт первый пленум ЦК 20-го созыва, где будет назначен новый состав политбюро ЦК и Постоянный комитет политбюро.

Обложка ©

Getty Images / Kevin Frayer

Илья Суриков

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