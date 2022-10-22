В КНР раскрыли, почему экс-лидер страны Ху Цзиньтао досрочно покинул заседание съезда КПК

Бывший председатель КНР Ху Цзиньтао из-за плохого самочувствия досрочно покинул зал во время XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК). Об этом сообщило государственное агентство Синьхуа в "Твиттере".

"Репортёр Xinhuanet Лю Цзявэнь узнал, что Ху Цзиньтао настоял на том, чтобы присутствовать на заключительном заседании ХХ съезда Компартии Китая, несмотря на то что он взял время, чтобы восстановить силы", — сказано в сообщении.

Напомним, во время церемонии закрытия съезда к 79-летнему политику подошли двое сотрудников и увели его из зала. По данным агентства, его проводили в комнату рядом с местом проведения встречи.