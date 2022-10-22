Посольство США отказалось комментировать ситуацию с визами для делегации "Росатома"

Сотрудники Посольства США в Москве отказались давать комментарии о ситуации с визами для делегации "Росатома", так как они якобы не поясняют индивидуальные визовые случаи. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Информация, касающаяся виз, является конфиденциальной, согласно американскому закону, поэтому мы не можем комментировать индивидуальные случаи", — заявил собеседник агентства.

Он также отметил, что Посольство США в Москве обрабатывает сотни заявлений на визы для российских делегатов, участвующих в международных мероприятиях. При этом возможности по обработке визовых заявлений серьёзно сократились из-за запрета от РФ нанимать персонал из третьих стран.