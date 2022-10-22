Отставной офицер США рассказал, что поможет ослабить украинских военных

Захват линий снабжения Украины на границе с Польшей, в частности в Волынской и Львовской областях, ослабит военных Незалежной. Об этом говорится в материале 19Fortyfive, написанном подполковником американской армии в отставке Дэниелом Дэвисом.

"Если сухопутный путь из Польши будет отрезан, у Украины практически не будет возможности вести военные действия более нескольких месяцев. Единственный другой маршрут, который Запад мог бы использовать для доставки военной техники ВСУ, — это через Карпаты вдоль словацкой и румынской границ", — отметил автор.

По его словам, такой путь будет трудным и ограниченным по пропускной способности. Офицер добавил, что в данном случае у украинских военных быстро закончатся боеприпасы и ракеты для систем HIMARS, причём заменить их оперативно не получится. Тем временем, как утверждает эксперт, у РФ линии снабжения будут и в дальнейшем обеспечивать солдат необходимой техникой.

Дэвис подчеркнул, что обстрел Волынской и Львовской областей привёл бы к серьёзным потерям в армии президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, главе государства тогда пришлось бы выбирать между переговорами об урегулировании кризиса или сильным поражением.