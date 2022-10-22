Отставной офицер США рассказал, что поможет ослабить украинских военных
Отставной офицер США Дэвис: Захват линий снабжения Украины рядом с Польшей нейтрализует ВСУ
Захват линий снабжения Украины на границе с Польшей, в частности в Волынской и Львовской областях, ослабит военных Незалежной. Об этом говорится в материале 19Fortyfive, написанном подполковником американской армии в отставке Дэниелом Дэвисом.
"Если сухопутный путь из Польши будет отрезан, у Украины практически не будет возможности вести военные действия более нескольких месяцев. Единственный другой маршрут, который Запад мог бы использовать для доставки военной техники ВСУ, — это через Карпаты вдоль словацкой и румынской границ", — отметил автор.
По его словам, такой путь будет трудным и ограниченным по пропускной способности. Офицер добавил, что в данном случае у украинских военных быстро закончатся боеприпасы и ракеты для систем HIMARS, причём заменить их оперативно не получится. Тем временем, как утверждает эксперт, у РФ линии снабжения будут и в дальнейшем обеспечивать солдат необходимой техникой.
Дэвис подчеркнул, что обстрел Волынской и Львовской областей привёл бы к серьёзным потерям в армии президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, главе государства тогда пришлось бы выбирать между переговорами об урегулировании кризиса или сильным поражением.
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Ранее заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин заявил, что ВСУ за сутки потеряли до 60 человек в боях с подразделениями ДНР. Также было уничтожено два танка, девять единиц бронированной и автомобильной техники, а в воздухе сбиты два беспилотных летательных аппарата.
ТАСС / AP / Francisco Seco