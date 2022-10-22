Отставной офицер США рассказал, что поможет ослабить украинских военных
Отставной офицер США Дэвис: Захват линий снабжения Украины рядом с Польшей нейтрализует ВСУ
Захват линий снабжения Украины на границе с Польшей, в частности в Волынской и Львовской областях, ослабит военных Незалежной. Об этом говорится в материале 19Fortyfive, написанном подполковником американской армии в отставке Дэниелом Дэвисом.
"Если сухопутный путь из Польши будет отрезан, у Украины практически не будет возможности вести военные действия более нескольких месяцев. Единственный другой маршрут, который Запад мог бы использовать для доставки военной техники ВСУ, — это через Карпаты вдоль словацкой и румынской границ", — отметил автор.
По его словам, такой путь будет трудным и ограниченным по пропускной способности. Офицер добавил, что в данном случае у украинских военных быстро закончатся боеприпасы и ракеты для систем HIMARS, причём заменить их оперативно не получится. Тем временем, как утверждает эксперт, у РФ линии снабжения будут и в дальнейшем обеспечивать солдат необходимой техникой.
Дэвис подчеркнул, что обстрел Волынской и Львовской областей привёл бы к серьёзным потерям в армии президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, главе государства тогда пришлось бы выбирать между переговорами об урегулировании кризиса или сильным поражением.
Ранее заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин заявил, что ВСУ за сутки потеряли до 60 человек в боях с подразделениями ДНР. Также было уничтожено два танка, девять единиц бронированной и автомобильной техники, а в воздухе сбиты два беспилотных летательных аппарата.
ТАСС / AP / Francisco Seco