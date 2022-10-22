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22 октября, 16:06

На борту пропавшего у берегов Коста-Рики самолёта был немецкий миллионер Райнер Шаллер

В частном самолёте, который пропал у побережья Коста-Рики, находился немецкий миллионер и основатель сети фитнес-клубов McFit Райнер Шаллер. По данным газеты Bild, обломки воздушного судна, предположительно, нашли в 28 километрах от аэропорта Лимон.

Издание уточняет, что на борту также была подруга предпринимателя Кристиане Шикорски, её дети и ещё один мужчина.

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Несколько обломков воздушного судна нашли в море во время разведывательного полёта. Информации о найденных телах пока не поступало.

Напомним, частный самолёт с пятью немцами на борту пропал у берегов Коста-Рики. Воздушное судно следовало из Мексики.

Обложка ©

Flickr / Jens

Илья Суриков

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