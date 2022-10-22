Губернатор Белгородской области сообщил о повреждении газовой ветки в одном из районов

В одном из районов Белгородской области повреждена газовая ветка. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В одном из районов области есть повреждение газовой ветки. Она заглушена. Наши потребители остаются с газом. Ждём выгорания газа", — написал он.

Также Гладков опубликовал фото с места инцидента, на снимке виден огонь. По его словам, аварийные бригады уже находятся рядом с повреждённой газовой веткой. Губернатор заверил, что распространения огня не будет, однако газ должен прогореть, после этого начнутся восстановительные работы.