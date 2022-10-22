Губернатор Белгородской области сообщил о повреждении газовой ветки в одном из районов
Повреждённая газовая ветка в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
В одном из районов Белгородской области повреждена газовая ветка. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В одном из районов области есть повреждение газовой ветки. Она заглушена. Наши потребители остаются с газом. Ждём выгорания газа", — написал он.
Также Гладков опубликовал фото с места инцидента, на снимке виден огонь. По его словам, аварийные бригады уже находятся рядом с повреждённой газовой веткой. Губернатор заверил, что распространения огня не будет, однако газ должен прогореть, после этого начнутся восстановительные работы.
Ранее Лайф писал об обстреле Шебекина в Белгородской области. Очевидцы сообщали о взрывах в городе. Губернатор региона Вячеслав Гладков изначально заявил о пяти пострадавших, однако позже стало известно об одиннадцати раненых. Также он подтвердил гибель двух мирных жителей города. Позже число пострадавших при обстреле Шебекина увеличилось до 12.