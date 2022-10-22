"Заприте её!": Во Франции обрушились на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен из-за огромных дотаций Киеву

Французский политик Флориан Филиппо заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен является сумасшедшей. Так он отреагировал на её слова о важности постоянной финансовой помощи Украине.

"Урсула сходит с ума! Заприте её! 1,5 млрд в месяц для Украины Зеленского, или по-другому 18 млрд каждый год. И всё это время континент будет жить в условиях дефицита, безработицы и нормирования! Остановите это безумие!" — написал он в "Твиттере".