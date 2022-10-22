"Заприте её!": Во Франции обрушились на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен из-за огромных дотаций Киеву
Французский политик Филиппо назвал фон дер Ляйен сумасшедшей за большие траты на Украину
Французский политик Флориан Филиппо заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен является сумасшедшей. Так он отреагировал на её слова о важности постоянной финансовой помощи Украине.
"Урсула сходит с ума! Заприте её! 1,5 млрд в месяц для Украины Зеленского, или по-другому 18 млрд каждый год. И всё это время континент будет жить в условиях дефицита, безработицы и нормирования! Остановите это безумие!" — написал он в "Твиттере".
Ранее Лайф писал, что европейцы обрушили шквал критики на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после её обещания поддерживать Киев "столько, сколько потребуется". Она заявила, что для удовлетворения "растущих потребностей Украины" страны ЕС разработают соответствующие механизмы.
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