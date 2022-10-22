Студия Striking Distance объявила о завершении разработки хоррора The Callisto Protocol

Студия Striking Distance сообщила о том, что одна из самых ожидаемых игр ужасов — The Callisto Protocol — стала золотой, что свидетельствует о её завершении и готовности к выпуску.

Команда разработчиков игры The Callisto Protocol. Фото © Twitter / CallistoTheGame

"Мы рады сообщить, что The Callisto Protocol стал золотым! От имени всех в Striking Distance Studios благодарю вас за вашу поддержку и волнение", — написали разработчики в твиттер-аккаунте игры.

По их словам, The Callisto Protocol выйдет 2 декабря. Разработчики не зря отметили, что игра стала золотой, это гарантия того, что она завершена в намеченный срок.