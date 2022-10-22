Студия Striking Distance объявила о завершении разработки хоррора The Callisto Protocol
Студия Striking Distance сообщила о том, что одна из самых ожидаемых игр ужасов — The Callisto Protocol — стала золотой, что свидетельствует о её завершении и готовности к выпуску.
Команда разработчиков игры The Callisto Protocol. Фото © Twitter / CallistoTheGame
"Мы рады сообщить, что The Callisto Protocol стал золотым! От имени всех в Striking Distance Studios благодарю вас за вашу поддержку и волнение", — написали разработчики в твиттер-аккаунте игры.
По их словам, The Callisto Protocol выйдет 2 декабря. Разработчики не зря отметили, что игра стала золотой, это гарантия того, что она завершена в намеченный срок.
Ранее студия CD Projekt RED анонсировала продолжение "Ведьмака" и Cyberpunk 2077. Пока проекты имеют только кодовые названия. Orion — это новый Cyberpunk 2077, а Project Polaris — "Ведьмак".
Twitter / CallistoTheGame