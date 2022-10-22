В Америке признали, что антироссийские санкции вредят Западу

Санкции против РФ, которые ввели Соединённые Штаты Америки и Евросоюз после начала спецоперации на Украине, должны были негативно повлиять на российскую экономику, однако на самом деле теперь вредят Западу. Об этом говорится в материале газеты New York Post.

"Восемь месяцев спустя становится ясно, что это не сработало. Санкции наносят ущерб нам и приносят пользу России и её союзникам. Что-то нужно поменять", — говорится в публикации.

Издание напомнило об обещании американского президента Джо Байдена обрушить рубль, но это, как отмечает автор статьи, ему не удалось. Российская валюта выросла почти на 23% по отношению к доллару. Сообщается также, что введение ограничений не дало ожидаемого результата из-за повышения стоимости энергоносителей. К тому же основным экспортом РФ является нефть и газ, поэтому Москва заработала больше, чем в 2021-м.

Не спасло западные страны и решение не покупать российские энергоносители. У РФ получилось договориться с Китаем и Индией о приобретении ресурсов. По мнению автора материала, в то время как США и Европа испытывают неудобства из-за кризиса, данные государства покупают материалы по сниженной стоимости. Он призвал любыми способами уменьшить цены на них.