Водителя комбайна госпитализировали после наезда на мину под Белгородом

Водитель комбайна подорвался на мине в Валуйском районе, наехав на неё. Сейчас мужчина находится под присмотром врачей, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"По предварительной информации, несмотря на наличие предупреждающей таблички, комбайнёр наехал на мину, в результате чего произошёл подрыв", — написал он.