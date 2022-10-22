Водителя комбайна госпитализировали после наезда на мину под Белгородом
Гладков: В Белгородской области водитель комбайна подорвался на мине
Водитель комбайна подорвался на мине в Валуйском районе, наехав на неё. Сейчас мужчина находится под присмотром врачей, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"По предварительной информации, несмотря на наличие предупреждающей таблички, комбайнёр наехал на мину, в результате чего произошёл подрыв", — написал он.
По словам Гладкова, пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой. В настоящий момент врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.
А ранее стало известно об обстреле Шебекина. Очевидцы сообщали о взрывах в городе. Губернатор региона Вячеслав Гладков изначально заявил о пяти пострадавших, однако позже стало известно об 11 раненых. Позднее глава Белгородской области подтвердил гибель двух мирных жителей Шебекина.
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