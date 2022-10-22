В Кузбассе создали центр для обучения инструкторов и операторов квадрокоптеров

Инструкторов и операторов квадрокоптеров начали обучать в Кемеровской области. Для этого создали специальный центр подготовки, сообщает телеграм-канал SHOT.

В Кемеровской области начали обучать инструкторов и операторов квадрокоптеров. Видео © Telegram-канал SHOT

"Центр будет направлен на обучение инструкторов и операторов беспилотных летательных аппаратов, где они будут получать как теоретические, так и практические знания. Как правильно осуществлять полёты, приземления в сложных ситуациях, когда идёт дождь, сильный ветер. Всё учитывается здесь. Также полёты на открытых пространствах, в помещениях, между деревьями, между какими-то препятствиями", — рассказал руководитель отделения технической направленности "Дома Юнармии" Константин Турензов.

Участники интенсива научатся безопасному пилотированию, а также получат технические знания о конструкции беспилотников. Как объяснил замдиректора "Дома Юнармии" Олег Кузьмин, для обучения были собраны люди со всего региона, обладающие определёнными навыками. В дальнейшем они будут вести подготовку специалистов такого рода на местах. Всего для обучения задействуют 221 квадрокоптер.

К обучению уже приступило несколько десятков человек. А до конца года планируется подготовить около 200 инструкторов. Первые ученики шутят, что такие навыки пригодятся не только в бою, но и в мирной жизни, например красиво снять собственную свадьбу.

Центр создан по поручению губернатора региона Сергея Цивилёва, который отметил, что для проведения СВО важна подготовка специалистов, уверенно обращающихся с техническими средствами, в том числе БПЛА.