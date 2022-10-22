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22 октября, 14:34

Эрдоган предложил вынести на референдум вопрос о ношении турчанками хиджаба

Вопрос о ношении турчанками хиджаба должен быть вынесен на референдум. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Давайте вынесем этот вопрос на референдум, пусть народ определится", — сказал Эрдоган, комментируя предложение лидера оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу внести соответствующий законопроект на рассмотрение в Парламент.

Стоит отметить, что ранее турецкий лидер уже предлагал подготовить поправки к конституции, закрепляющие права женщин носить хиджаб и прочие атрибуты одежды исламской религии.

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Десятки актрис Франции отрезали себе волосы в поддержку протестующих иранцев

А ранее в Иране вспыхнула волна протестов, причиной которых послужила смерть приехавшей из Ирака 22-летней Махсы Амини после задержания из-за "неправильного" хиджаба. Митингующие, возмущённые данным случаем, требовали смягчения религиозных законов. В полиции нравов же утверждали, что девушка умерла от сердечного приступа. Правоохранители назвали смерть девушки случайной.

Обложка ©

Unsplash.com / photos / NjviOkrWfSE

Наталья Исакова

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