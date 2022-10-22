Эрдоган предложил вынести на референдум вопрос о ношении турчанками хиджаба

Вопрос о ношении турчанками хиджаба должен быть вынесен на референдум. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Давайте вынесем этот вопрос на референдум, пусть народ определится", — сказал Эрдоган, комментируя предложение лидера оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу внести соответствующий законопроект на рассмотрение в Парламент.