Эрдоган предложил вынести на референдум вопрос о ношении турчанками хиджаба
Вопрос о ношении турчанками хиджаба должен быть вынесен на референдум. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Давайте вынесем этот вопрос на референдум, пусть народ определится", — сказал Эрдоган, комментируя предложение лидера оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу внести соответствующий законопроект на рассмотрение в Парламент.
Стоит отметить, что ранее турецкий лидер уже предлагал подготовить поправки к конституции, закрепляющие права женщин носить хиджаб и прочие атрибуты одежды исламской религии.
А ранее в Иране вспыхнула волна протестов, причиной которых послужила смерть приехавшей из Ирака 22-летней Махсы Амини после задержания из-за "неправильного" хиджаба. Митингующие, возмущённые данным случаем, требовали смягчения религиозных законов. В полиции нравов же утверждали, что девушка умерла от сердечного приступа. Правоохранители назвали смерть девушки случайной.
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