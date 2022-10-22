Наличие домашних питомцев назвали крайне важным для одиноких людей

Домашние питомцы положительно влияют как на детей, так и взрослых. Как рассказала врач-терапевт Людмила Лапа, прежде всего животные способствуют уравновешенному психоэмоциональному состоянию человека.

По словам медика, благоприятно на самочувствии людей сказываются и прогулки с питомцами. Кроме того, необходимость регулярного ухода, к примеру, за собакой или кошкой развивает в детях ответственность и приучает их заботиться об окружающих. При этом особо важную роль, как подчеркнула Лапа, питомцы играют в жизни одиноких людей.

"Им просто необходимо иметь домашних животных, которые способствуют уравновешенному психоэмоциональному состоянию", — сказала она в интервью RT.

При этом врач заметила, что всё больше людей сталкиваются с аллергическими проявлениями, вызванными контактами с животными. Однако этот недуг, по словам специалиста, сегодня эффективно лечится.