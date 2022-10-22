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22 октября, 14:13

Мишустин подписал постановление о мерах поддержки для мобилизованных

Мишустин подписал постановление о продлении сроков уплаты налогов для мобилизованных

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных россиян. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В нём говорится, например, о продлении сроков уплаты налогов и страховых взносов для мобилизованных и организаций, где они являются единственными учредителями. Однако при этом для НДФЛ установлен отдельный порядок: льгота не будет распространяться на налоги, которые мобилизованный предприниматель уплачивает за своих сотрудников. Кроме того, будут приостановлены налоговые проверки таких компаний.

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До этого Правительство РФ утвердило отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов для мобилизованных в рамках СВО граждан. Кроме этого, продлили сроки предоставления налоговых деклараций и отчётов о движении денежных средств по счетам.

Ранее Лайф сообщал о том, что депутат Госдумы РФ Василий Власов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением освободить мобилизованных граждан страны от уплаты транспортного налога.

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kremlin.ru

Илья Суриков

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