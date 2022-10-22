Мишустин подписал постановление о мерах поддержки для мобилизованных
Мишустин подписал постановление о продлении сроков уплаты налогов для мобилизованных
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных россиян. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В нём говорится, например, о продлении сроков уплаты налогов и страховых взносов для мобилизованных и организаций, где они являются единственными учредителями. Однако при этом для НДФЛ установлен отдельный порядок: льгота не будет распространяться на налоги, которые мобилизованный предприниматель уплачивает за своих сотрудников. Кроме того, будут приостановлены налоговые проверки таких компаний.
До этого Правительство РФ утвердило отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов для мобилизованных в рамках СВО граждан. Кроме этого, продлили сроки предоставления налоговых деклараций и отчётов о движении денежных средств по счетам.
Ранее Лайф сообщал о том, что депутат Госдумы РФ Василий Власов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением освободить мобилизованных граждан страны от уплаты транспортного налога.