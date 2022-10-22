Мишустин подписал постановление о мерах поддержки для мобилизованных

В нём говорится, например, о продлении сроков уплаты налогов и страховых взносов для мобилизованных и организаций, где они являются единственными учредителями. Однако при этом для НДФЛ установлен отдельный порядок: льгота не будет распространяться на налоги, которые мобилизованный предприниматель уплачивает за своих сотрудников. Кроме того, будут приостановлены налоговые проверки таких компаний.