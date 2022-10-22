Минпромторг сообщил интернет-магазинам о поддержке брендом Lamel терактов в России
Минпромторг сообщил интернет-магазинам о том, что британский косметологический бренд Lamel поддерживает террористические действия на Крымском мосту. Об этом заявили в пресс-службе ведомства в беседе с РИА "Новости". Указывается, что министерство направило письмо с данной информацией магазинам.
"Департамент развития внутренней торговли Минпромторга России обращает ваше внимание, что бренд Lamel Professional (владелец-организация из недружественного государства) открыто оказывает информационную поддержку нанесению военных ударов по гражданской инфраструктуре Российской Федерации", — говорится в документе.
Напомним, магазины "Золотое яблоко" и "Рив Гош" остановили продажи бренда декоративной косметики Lamel из-за реакции на подрыв Крымского моста. Россиянки массово пожаловались на компанию после призыва "отпраздновать" событие новой подборкой "огненных" макияжей. Основательница фирмы — украинка Наталья Яроменко, проживающая в Лондоне. Накануне крупные российские магазины перестали продавать косметику Lamel из-за постов о теракте в Крыму.
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lamel.cosmetics