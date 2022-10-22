Минпромторг сообщил интернет-магазинам о поддержке брендом Lamel терактов в России

Минпромторг сообщил интернет-магазинам о том, что британский косметологический бренд Lamel поддерживает террористические действия на Крымском мосту. Об этом заявили в пресс-службе ведомства в беседе с РИА "Новости". Указывается, что министерство направило письмо с данной информацией магазинам.