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22 октября, 13:59

Двенадцать человек пострадали и двое погибли при обстреле Шебекина

Число пострадавших при обстреле Шебекина в Белгородской области увеличилось до 14

<p>️Последствия обстрела города Шебекино. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/sho_shebekino" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"ШÖ Шебекино"</a></p>

️Последствия обстрела города Шебекино. Обложка © Telegram / "ШÖ Шебекино"

Количество пострадавших при обстреле города Шебекино Белгородской области увеличилось до 14 человек, из которых двое погибли. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников. Обращение он опубликовал в телеграм-канале.

"Сегодня в результате обстрела города Шебекино пострадало 14 человек. Двое из них, к сожалению, погибли до приезда скорой медицинской помощи — это мужчина и 14-летний ребёнок", — заявил Иконников.

В настоящее время пятеро раненых находятся в больницах: один — в Белгороде, в тяжёлом состоянии, четверо — в Шебекинской ЦРБ, трое из них в тяжёлом состоянии, один — в реанимации. Остальным пострадавшим, по словам главы регионального Минздрава, оказали помощь и отпустили домой.

В Шебекине восстановили подачу электричества, тепла и воды

В Шебекине восстановили подачу электричества, тепла и воды

Напомним, об обстреле Шебекина стало известно ранее. Очевидцы сообщали о взрывах в городе. Губернатор региона Вячеслав Гладков изначально заявил о пяти пострадавших, однако позже стало известно об 11 раненых. Также он подтвердил гибель двух мирных жителей города.

Наталья Исакова

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