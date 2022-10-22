Двенадцать человек пострадали и двое погибли при обстреле Шебекина
Число пострадавших при обстреле Шебекина в Белгородской области увеличилось до 14
️Последствия обстрела города Шебекино. Обложка © Telegram / "ШÖ Шебекино"
Количество пострадавших при обстреле города Шебекино Белгородской области увеличилось до 14 человек, из которых двое погибли. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников. Обращение он опубликовал в телеграм-канале.
"Сегодня в результате обстрела города Шебекино пострадало 14 человек. Двое из них, к сожалению, погибли до приезда скорой медицинской помощи — это мужчина и 14-летний ребёнок", — заявил Иконников.
В настоящее время пятеро раненых находятся в больницах: один — в Белгороде, в тяжёлом состоянии, четверо — в Шебекинской ЦРБ, трое из них в тяжёлом состоянии, один — в реанимации. Остальным пострадавшим, по словам главы регионального Минздрава, оказали помощь и отпустили домой.
Напомним, об обстреле Шебекина стало известно ранее. Очевидцы сообщали о взрывах в городе. Губернатор региона Вячеслав Гладков изначально заявил о пяти пострадавших, однако позже стало известно об 11 раненых. Также он подтвердил гибель двух мирных жителей города.
Новости
Жители южных областей Украины фиксируют проблемы с подключением к Интернету
сегодня в 13:55
"Всё слажено, всё чётко": МО РФ показало работу танкового подразделения по уничтожению бронетехники ВСУ
сегодня в 13:53
В Раду внесли проект постановления о признании Белоруссии "оккупированной" Россией
сегодня в 13:50