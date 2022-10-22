Двенадцать человек пострадали и двое погибли при обстреле Шебекина

Количество пострадавших при обстреле города Шебекино Белгородской области увеличилось до 14 человек, из которых двое погибли. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников. Обращение он опубликовал в телеграм-канале.

"Сегодня в результате обстрела города Шебекино пострадало 14 человек. Двое из них, к сожалению, погибли до приезда скорой медицинской помощи — это мужчина и 14-летний ребёнок", — заявил Иконников.