Экс-глава ЦРУ не исключил вовлечение в украинский конфликт сил под руководством США
На Украине может быть задействован многонациональный контингент под руководством США. Об этом французскому изданию Express заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.
По его словам, нападение на одного из членов альянса может стать решающим фактором. Он считает, что это будет шагом, на который последует интенсивная реакция со стороны НАТО.
"США и другие страны могут отреагировать тем или иным образом, но как многонациональная сила под руководством США, а не как сила НАТО", — уточнил экс-глава ЦРУ.
Лайф ранее сообщал о том, что с января следующего года американские конгрессмены готовятся принять закон о выделении Киеву новой военной помощи на сумму до 50 миллиардов долларов. Считается, что этих денег хватит на весь следующий год. В то же время из-за стремления Киева к продолжению конфликта с Россией жизненно важные интересы Украины и США стали расходиться. Об этом написал обозреватель The American Conservative Патрик Бьюкенен.
Getty Images / David Levenson