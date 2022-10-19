10 очаровательных фото питомцев, и от этих ушек на макушке никто не сможет отвести взгляд
Чтобы поднять себе настроение, достаточно посмотреть на что-то милое. Ушастики в подборке точно справятся с задачей развеселить вас. Убедитесь сами.
"У этого котёнка сердечки за каждым ушком", — carver1976.
Фото © Reddit / carver1976
"Вот вам милые ушки", — aww.
Фото © Reddit / aww
"Она не в восторге от своих новых ушей", — SpyroSparkz.
Фото © Reddit / SpyroSparkz
"Чувачку уже два месяца, а я всё никак не могу отойти от его милейших ушей!" — LBarnstrom.
Фото © Reddit / LBarnstrom
"Маленький котик с большущими ушами", — CameOutAndFarted.
Фото © Reddit / CameOutAndFarted
"Уверена, с такими ушами она слышит каждого муравьишку", — yeIIowish.
Фото © Reddit / yeIIowish
"Встречайте Мидаса, четырёхухого котика", — PunkDuckling.
Фото © Reddit / PunkDuckling
"Сестра взяла собаку из приюта и сшила ей новые уши!" — Buffaloney84.
Фото © Reddit / Buffaloney84
"Когда пришло время мыться, но твой пёсель не хочет мочить ушки", — Browndog888.
Фото © Reddit / Browndog888
"ЭТИ уши..." — 9w_lf9.
Фото © Reddit / 9w_lf9
Reddit / PunkDuckling, Browndog888