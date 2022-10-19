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19 октября, 14:15

10 очаровательных фото питомцев, и от этих ушек на макушке никто не сможет отвести взгляд

Чтобы поднять себе настроение, достаточно посмотреть на что-то милое. Ушастики в подборке точно справятся с задачей развеселить вас. Убедитесь сами.

"У этого котёнка сердечки за каждым ушком", — carver1976.

Фото © Reddit / carver1976

Фото © Reddit / carver1976

"Вот вам милые ушки", — aww.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Она не в восторге от своих новых ушей", — SpyroSparkz.

Фото © Reddit / SpyroSparkz

Фото © Reddit / SpyroSparkz

"Чувачку уже два месяца, а я всё никак не могу отойти от его милейших ушей!" LBarnstrom.

Фото © Reddit / LBarnstrom

Фото © Reddit / LBarnstrom

"Маленький котик с большущими ушами", — CameOutAndFarted.

Фото © Reddit / CameOutAndFarted

Фото © Reddit / CameOutAndFarted

"Уверена, с такими ушами она слышит каждого муравьишку", — yeIIowish.

Фото © Reddit / yeIIowish

Фото © Reddit / yeIIowish

"Встречайте Мидаса, четырёхухого котика", — PunkDuckling.

Фото © Reddit / PunkDuckling

Фото © Reddit / PunkDuckling

"Сестра взяла собаку из приюта и сшила ей новые уши!" Buffaloney84.

Фото © Reddit / Buffaloney84

Фото © Reddit / Buffaloney84

"Когда пришло время мыться, но твой пёсель не хочет мочить ушки", — Browndog888.

Фото © Reddit / Browndog888

Фото © Reddit / Browndog888

"ЭТИ уши..." 9w_lf9.

Фото © Reddit / 9w_lf9

Фото © Reddit / 9w_lf9

10 милых фото лапок, которые за пять минут помогут забыть обо всех тревогах

10 милых фото лапок, которые за пять минут помогут забыть обо всех тревогах

Обложка ©

Reddit / PunkDuckling, Browndog888

Сергей Трофимов

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