Плакаты с изображением бомбы и надписью "Санкции" в действительности отражают реальность, ведь рестрикции, введённые против России, вызвали "взрыв" цен на энергию. Такое заявление в ходе брифинга сделала представитель Правительства Венгрии Александра Сенткирайи.

"Что касается плакатов о [национальных] консультациях, я считаю, что некоторые санкции оказали эффект бомбы на цены на энергию, они вызвали взрыв цен на энергию, так что эти плакаты, к сожалению, хорошо описывают реальность", — сказала она.

По словам представителя венгерского кабмина, большим достижением является тот факт, что Будапешт интересуется мнением граждан страны по важному вопросу, решение по которому государства ЕС приняли под давлением Брюсселя. Кроме того, Сенткирайи отметила, что в скором времени власти Венгрии ответят на вопросы о санкциях в режиме онлайн, рассылка анкет по почте началась ещё 14 октября.