"Опасные слова": Венгерский дипломат осадил еврокомиссара после фраз о "поражении" Москвы
МИД Венгрии: Заявление еврокомиссара о "поражении" России является опасным
Заявление еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Юханссон о том, что кризис закончится вместе с "поражением" России, является опасным и провоенным. Об этом заявил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.
"Я думаю, что это очень опасное заявление, потому что оно связывает окончание кризиса с таким военным событием, о котором мы не знаем, когда оно произойдёт, если вообще произойдёт", — написал Менцер у себя в социальных сетях.
По мнению дипломата, такая "провоенная позиция" ЕС только затягивает кризис, продлевает войну и страдания, что "крайне опасно и неприемлемо". Менцер отметил, что Венгрия выступает за незамедлительное примирение, а не за "более продолжительную войну".
Ранее в США вскрыли причину нежелания Запада видеть Украину победителем в конфликте с Россией. Рассуждая о причинах, по которым партнёры не поставляют Киеву танки, журналистка Энн Эпплбаум отметила, что находится в Германии уже пару дней и вопрос оснащения Незалежной данным вооружением по-прежнему актуален. При этом Берлин всячески избегает этой темы.
ТАСС / Zuma