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22 октября, 14:33

Россотрудничество: Жители Финляндии и Люксембурга приходят погреться в Русские дома

Жители Финляндии и Люксембурга вынуждены приходить в местные представительства Россотрудничества (Русские дома), чтобы погреться. Об этом сообщили в ведомстве в беседе с РИА "Новости".

"Понемногу приходят. В Финляндии, Люксембурге уже грелись вчера. Расписание фильмов вплоть до февраля", — говорится в сообщении.

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Ранее Финляндии предрекли полное отключение электричества. Сейчас там пытаются найти способы регулирования и использования резервов энергоресурсов. И всё для того, чтобы достичь баланса между потреблением и производством электричества, рассказал профессор Университета Аалто Питер Лунд.

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Getty Images / DeAgostini

Светлана Оперук

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