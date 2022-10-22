Россотрудничество: Жители Финляндии и Люксембурга приходят погреться в Русские дома

Жители Финляндии и Люксембурга вынуждены приходить в местные представительства Россотрудничества (Русские дома), чтобы погреться. Об этом сообщили в ведомстве в беседе с РИА "Новости".

"Понемногу приходят. В Финляндии, Люксембурге уже грелись вчера. Расписание фильмов вплоть до февраля", — говорится в сообщении.