Жители ФРГ вышли на митинги с требованием социальных льгот на фоне энергокризиса
В нескольких городах Германии состоялись митинги в защиту социальной справедливости в условиях энергетического кризиса. Всего в мирных шествиях приняло участие около 20 тысяч человек.
Митинги в Германии на фоне энергокризиса. Видео © Twitter / Ydiletisim
По данным портала rbb24, организаторами акций стали альянс Solidarischer Herbst, объединение профсоюзов, социальных и экологических организаций, в том числе Verdi, BUND, Greenpeace и Paritätische Gesamtverband.
Участники митингов требовали "социального обеспечения" и "экспроприации энергетических компаний". Собравшиеся призывали власти к адресной поддержке малообеспеченных, а также замораживанию арендной платы, введению налога на богатство и расширению использования возобновляемых источников энергии, чтобы стать независимыми от угля и газа.
Крупные акции прошли в Берлине, Дрездене, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Ганновере и Штутгарте. По данным полиции, все митинги были спокойными, без провокаций и агрессии.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Париже прошли митинги против роста цен и климатического бездействия властей. В них приняли участие тысячи человек. А в Италии состоялись акции протеста против политики руководства страны в отношении Украины и антироссийских санкций.
Twitter / LieblingXhain