Жители ФРГ вышли на митинги с требованием социальных льгот на фоне энергокризиса

В нескольких городах Германии состоялись митинги в защиту социальной справедливости в условиях энергетического кризиса. Всего в мирных шествиях приняло участие около 20 тысяч человек.

Митинги в Германии на фоне энергокризиса. Видео © Twitter / Ydiletisim

По данным портала rbb24, организаторами акций стали альянс Solidarischer Herbst, объединение профсоюзов, социальных и экологических организаций, в том числе Verdi, BUND, Greenpeace и Paritätische Gesamtverband.

Участники митингов требовали "социального обеспечения" и "экспроприации энергетических компаний". Собравшиеся призывали власти к адресной поддержке малообеспеченных, а также замораживанию арендной платы, введению налога на богатство и расширению использования возобновляемых источников энергии, чтобы стать независимыми от угля и газа.