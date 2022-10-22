Джонсон заручился поддержкой 100 депутатов и может претендовать на пост премьера Британии

Бывший премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон заручился поддержкой 100 депутатов, что позволяет ему участвовать в выборах на этот пост. Такое заявление сделал главный политический обозреватель газеты The Sunday Times Тим Шипман.

"Источник, близкий к Борису Джонсону, говорит, что у него есть 100 сторонников и поэтому он может быть включён в избирательные бюллетени. "Может быть" — очень интересная оговорка", — написал он в "Твиттере".