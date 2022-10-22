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22 октября, 14:44

Джонсон заручился поддержкой 100 депутатов и может претендовать на пост премьера Британии

Бывший премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон заручился поддержкой 100 депутатов, что позволяет ему участвовать в выборах на этот пост. Такое заявление сделал главный политический обозреватель газеты The Sunday Times Тим Шипман.

"Источник, близкий к Борису Джонсону, говорит, что у него есть 100 сторонников и поэтому он может быть включён в избирательные бюллетени. "Может быть" — очень интересная оговорка", — написал он в "Твиттере".

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Напомним, 20 октября Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года Трасс столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её собственные соратники один за другим начали уходить в отставку.

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Getty Images / Hollie Adams - WPA Pool

Никита Осипов

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