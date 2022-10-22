НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 октября, 15:00

Аналитик Юшков счёл преждевременными разговоры о потере Россией газового рынка Европы

Заявления о том, что Россия потеряла европейский рынок газа, являются преждевременными. Об этом рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Так специалист прокомментировал слова главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола о том, что Москва в скором времени столкнётся с резким сокращением добычи энергоресурсов.

В ходе беседы с изданием "Лента.ру" эксперт отметил, что, с одной стороны, под полным запретом находятся поставки угля в Евросоюз. Российская нефть с 5 декабря будет запрещена, но с определёнными исключениями.

"В этом плане действительно навсегда или не навсегда, но пока действуют санкции, будет запрещено поставлять", — подчеркнул Юшков.

При этом в отношении российского газа никаких запретов на осуществление поставок нет. Эксперт согласился, что существует проблема в доставке голубого топлива, но никаких ограничений на него не введено. В связи с этим утверждать, что Москва раз и навсегда потеряла рынок газа в ЕС, неправильно.

Из-за опасений и разногласий Евросоюз отложил введение потолка цен на газ

Из-за опасений и разногласий Евросоюз отложил введение потолка цен на газ

А ранее Bloomberg отмечал, что многочисленные антироссийские санкции, введённые западными странами, не оказали значительного влияния на российскую экономику. Агентство напомнило, что Москва получает финансовую выгоду от продажи нефти и газа.

Обложка ©

ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров