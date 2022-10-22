Аналитик Юшков счёл преждевременными разговоры о потере Россией газового рынка Европы
Заявления о том, что Россия потеряла европейский рынок газа, являются преждевременными. Об этом рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Так специалист прокомментировал слова главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола о том, что Москва в скором времени столкнётся с резким сокращением добычи энергоресурсов.
В ходе беседы с изданием "Лента.ру" эксперт отметил, что, с одной стороны, под полным запретом находятся поставки угля в Евросоюз. Российская нефть с 5 декабря будет запрещена, но с определёнными исключениями.
"В этом плане действительно навсегда или не навсегда, но пока действуют санкции, будет запрещено поставлять", — подчеркнул Юшков.
При этом в отношении российского газа никаких запретов на осуществление поставок нет. Эксперт согласился, что существует проблема в доставке голубого топлива, но никаких ограничений на него не введено. В связи с этим утверждать, что Москва раз и навсегда потеряла рынок газа в ЕС, неправильно.
А ранее Bloomberg отмечал, что многочисленные антироссийские санкции, введённые западными странами, не оказали значительного влияния на российскую экономику. Агентство напомнило, что Москва получает финансовую выгоду от продажи нефти и газа.
ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ