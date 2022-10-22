В Крыму начали принимать заявления на выплаты от жителей Херсонской области
В Крыму начали принимать документы на выплаты от жителей, вынужденно покинувших город Херсон и правобережную часть Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов в телеграм-канале.
Документы на получение господдержки начали принимать с 16:00 во всех центрах "Мои документы", уточнил он.
"Граждане смогут получить государственную поддержку: единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, а также сертификат на приобретение жилья", — заявил Аксёнов.
Глава региона добавил, что поддержку и помощь окажут всем, кто был вынужден покинуть место жительства. Он пообещал, что никого не оставят "один на один с проблемой".
Ранее Лайф сообщал о том, что Россия ожидает незамедлительной адекватной реакции ООН на обстрел гражданской переправы в Херсоне украинскими военными, применившими в этой атаке системы HIMARS. Такое требование выдвинул советник российского постпредства при ООН Фёдор Стржижовский. Напомним, ВСУ нанесли 12 ракетных ударов по гражданской переправе в Херсоне. Системам ПВО удалось сбить 11 ракет.
Агентство "Москва"