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22 октября, 15:08

В Крыму начали принимать заявления на выплаты от жителей Херсонской области

В Крыму начали принимать документы на выплаты от жителей, вынужденно покинувших город Херсон и правобережную часть Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов в телеграм-канале.

Документы на получение господдержки начали принимать с 16:00 во всех центрах "Мои документы", уточнил он.

"Граждане смогут получить государственную поддержку: единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, а также сертификат на приобретение жилья", — заявил Аксёнов.

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Глава региона добавил, что поддержку и помощь окажут всем, кто был вынужден покинуть место жительства. Он пообещал, что никого не оставят "один на один с проблемой".

Ранее Лайф сообщал о том, что Россия ожидает незамедлительной адекватной реакции ООН на обстрел гражданской переправы в Херсоне украинскими военными, применившими в этой атаке системы HIMARS. Такое требование выдвинул советник российского постпредства при ООН Фёдор Стржижовский. Напомним, ВСУ нанесли 12 ракетных ударов по гражданской переправе в Херсоне. Системам ПВО удалось сбить 11 ракет.

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Агентство "Москва"

Илья Суриков

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