В Крыму начали принимать заявления на выплаты от жителей Херсонской области

В Крыму начали принимать документы на выплаты от жителей, вынужденно покинувших город Херсон и правобережную часть Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов в телеграм-канале.

Документы на получение господдержки начали принимать с 16:00 во всех центрах "Мои документы", уточнил он.

"Граждане смогут получить государственную поддержку: единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, а также сертификат на приобретение жилья", — заявил Аксёнов.

Глава региона добавил, что поддержку и помощь окажут всем, кто был вынужден покинуть место жительства. Он пообещал, что никого не оставят "один на один с проблемой".