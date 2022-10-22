Россиянина ударили ножом в спину во время конфликта в Анталье
Прохожие оказали пострадавшему россиянину первую помощь на месте. Обложка © Yeni Alanya
Россиянин получил ножевое ранение в спину во время конфликта в Анталье. Как сообщает местное издание Yeni Alanya, инцидент произошёл в районе Махмутлар.
По данным издания, прохожие оказали пострадавшему россиянину Баширу Алыгаджиеву первую помощь на месте, после чего медики увезли его в больницу. Сейчас мужчина находится в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи.
При этом нападавший скрылся с места преступления, однако вскоре был задержан полицейскими. После соответствующих процедур 19-летнего злоумышленника отправят под суд. Что стало причиной конфликта между мужчинами, пока не ясно.
А ранее Лайф рассказывал, что в Анталье обнаружили тело российского туриста. По данным местных СМИ, 47-летний россиянин более месяца назад отправился на экскурсию в район Чалыштепе (Кемер), после этого его уже никто не видел. О причинах происшествия не сообщается.