Россиянина ударили ножом в спину во время конфликта в Анталье

Россиянин получил ножевое ранение в спину во время конфликта в Анталье. Как сообщает местное издание Yeni Alanya, инцидент произошёл в районе Махмутлар.

По данным издания, прохожие оказали пострадавшему россиянину Баширу Алыгаджиеву первую помощь на месте, после чего медики увезли его в больницу. Сейчас мужчина находится в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи.

При этом нападавший скрылся с места преступления, однако вскоре был задержан полицейскими. После соответствующих процедур 19-летнего злоумышленника отправят под суд. Что стало причиной конфликта между мужчинами, пока не ясно.