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22 октября, 15:20

Россиянина ударили ножом в спину во время конфликта в Анталье

<p>Прохожие оказали пострадавшему россиянину первую помощь на месте. Обложка ©<a href="https://www.yenialanya.com/haber/12422774/alanyada-bicaklanan-rus-genc-agir-yaralandi" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Yeni Alanya</a></p>

Прохожие оказали пострадавшему россиянину первую помощь на месте. Обложка © Yeni Alanya

Россиянин получил ножевое ранение в спину во время конфликта в Анталье. Как сообщает местное издание Yeni Alanya, инцидент произошёл в районе Махмутлар.

По данным издания, прохожие оказали пострадавшему россиянину Баширу Алыгаджиеву первую помощь на месте, после чего медики увезли его в больницу. Сейчас мужчина находится в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи.

При этом нападавший скрылся с места преступления, однако вскоре был задержан полицейскими. После соответствующих процедур 19-летнего злоумышленника отправят под суд. Что стало причиной конфликта между мужчинами, пока не ясно.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Анталье обнаружили тело российского туриста. По данным местных СМИ, 47-летний россиянин более месяца назад отправился на экскурсию в район Чалыштепе (Кемер), после этого его уже никто не видел. О причинах происшествия не сообщается.

Наталья Исакова

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