Ещё четыре региона Украины должны провести референдумы, заявил в беседе с РИА "Новости" глава крымского парламента Владимир Константинов. Речь идёт о Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях, чьё "освобождение неизбежно".

"Среди регионов бывшей Украины есть Николаевская область, которая должна провести референдум о вхождении в состав России, необходимо проработать только сроки. Нужно также провести референдум в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. Освобождение этих регионов неизбежно", — сказал он.

По словам Константинова, эти регионы — первые на очереди, а следующими стоят Сумы, Полтава и Чернигов. Причём результаты этих референдумов, считает он, очевидны, ведь люди устали от киевского режима. Глава крымского парламента уверен, что жители этих украинских регионов выберут Россию, ведь нынешние власти Незалежной используют территорию страны и её народ в собственных целях, уничтожают государство, превращая его в "преступный анклав".

"Мы поможем восстановить эти территории Украины. Нужно только время", — добавил он.