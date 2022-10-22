Кабмин определил правила субсидирования переезда из Херсонской области в другие регионы

В опубликованном на портале правовой информации документе говорится, что экстренно уехавшие в другие регионы РФ на постоянное место жительства жители Херсона и Херсонской области могут получить единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей в виде взноса в "Фонд развития территорий" на обзаведение имуществом. Вместе с тем в постановлении кабмина прописаны правила выдачи государственных сертификатов на приобретение жилья жителями Херсонской области и областного центра.