Кабмин определил правила субсидирования переезда из Херсонской области в другие регионы
Правительство России определило правила субсидирования переезда жителей правобережной части Херсонской области на территории других субъектов РФ. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
В Херсоне продолжается организованное перемещение жителей на другой берег Днепра. Видео © Telegram / "Херсонский вестник"
В опубликованном на портале правовой информации документе говорится, что экстренно уехавшие в другие регионы РФ на постоянное место жительства жители Херсона и Херсонской области могут получить единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей в виде взноса в "Фонд развития территорий" на обзаведение имуществом. Вместе с тем в постановлении кабмина прописаны правила выдачи государственных сертификатов на приобретение жилья жителями Херсонской области и областного центра.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли 12 ракетных ударов по гражданской переправе в Херсоне. Системам ПВО удалось сбить 11 ракет. Украина использовала кассетные снаряды HIMARS, начинённые осколочными элементами для большего поражающего эффекта. При атаке погибло четыре человека, пострадало 13. В числе жертв два журналиста телерадиокомпании "Таврия".
Кадр из видео Telegram / "Херсонский вестник"