Километры воды: Зачем ВСУ собираются затопить Херсон План подрыва Каховской ГЭС Киев мог держать в рукаве ещё перед началом спецоперации. Почему именно сейчас он вступает в силу и какие цели преследует Зеленский? 122886 122886 Обложка © ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Карта спецоперации на Украине

В четверг ВСУ нанесли новые ракетные удары по дамбе Каховской ГЭС в Херсонской области. Всего зафиксировано пять ударов. Ранее командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин заявил о подготовке Киевом ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, который может привести к уничтожению инфраструктуры и большим жертвам среди мирного населения.

Эксперты отмечают, что в течение последних пяти месяцев Каховская ГЭС была неоднократно атакована всеми видами ракет. Это и "Точка-У", и HIMARS, и AGM-88 HARM, которыми ВСУ пытались уничтожить силы ПВО в Херсоне. По некоторым данным, все удары — часть одного большого плана, который составлен Генштабом Украины при участии британцев и американцев. Ранее сообщалось, что Пентагон смоделировал возможные последствия при подрыве Каховской ГЭС.

Каховская ГЭС на карте

На всём протяжение Днепра по линии длиной в 2201 километр выстроен каскад из восьми ГЭС, включая Каховскую. Есть ещё Каховская ГЭС-2, но она на стадии строительства. Действующая Каховская ГЭС замыкает этот каскад. Общая длина плотины около четырёх километров, она удерживает Каховское водохранилище, основной источник воды на юге Украины. Объём водохранилища оценивается в 18,2 тысячи кубометров. Гидротехническая инфраструктура включает в себя машинный зал ГЭС, 28 водосливных затворов, здание ГЭС, земляную плотину между шлюзом и ГЭС, однокамерный судоходный шлюз, пойменную и надпойменную земляную плотину. Через гидротехнические сооружения ГЭС проходят ж/д и автомобильные переезды.

Через 2–2,5 часа после разрушения плотины в Херсоне начнётся резкий подъём уровня воды до 4,8 метра. Время непрерывного затопления — 14 часов. Наводнение продлится трое суток и уничтожит областной центр. По некоторым данным, ВСУ могут подорвать ещё и Кременчугскую дамбу, тогда наводнение продлится 10 суток.

Украина. Херсонская область. Российские военнослужащие на посту у Каховской ГЭС. Фото © ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Прорыву всей этой толщи воды препятствует 16,5-метровая дамба. Максимальная пропускная способность дамбы — 21,4 км/сек. И именно это сооружение сейчас под угрозой разрушения. По данным экспертов, в случае разрушения дамбы хлынет поток со скоростью 24,4 км/ч. По расчётам института "Гидропроект", в районе Новой Каховки высота волны может составить около 8–10 метров. Время от прорыва до затопления ж/д моста в районе "Верхних садов" — 2,5 часа. Ширина разлива при этом может составить пять километров.

Карта спецоперации на Украине

Существует несколько точек зрения на эту ситуацию. В первом случае эксперты считают, что Киев готовит подрыв дамбы на случай срыва наступления ВСУ под Херсоном. Во втором — подрыв может последовать уже во время атаки на российские позиции. В беседе с "Лайфом" военный эксперт Алексей Леонков высказал уверенность, что второй вариант реальнее.

С военной точки зрения это нужно сделать во время наступления, чтобы отрезать ВС РФ возможность переброски подкреплений и снабжения. У нас есть десантные катера "Серна", которые могут перевозить один танк, бэтээры и 92 человека личного состава. Всего 45 тонн груза. Думаю, они могут это провернуть перед началом атаки. А затем что будет? В течение суток непрерывно вот эти украинские войска и наёмники, вероятно, будут штурмовать наши силы Алексей Леонков военный эксперт

По словам Леонкова, прямо сейчас ВСУ ведут работу по масштабированию ущерба, и связана она не с наступательными действиями, а с медийным эффектом. Он для Киева важнее, где бы ни проходила линия фронта.

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Они на всех дамбах накапливают воду. Если начнётся залповый сброс, воды будет очень много. От Каховской ГЭС в обе стороны будет расходиться вода. Всё прибрежье затопит, часть Херсона будет затоплена. Если запустят поток только с Каховского водохранилища, скорость потока составит 24 км/ч, это терпимо для войск. А если спустить весь каскад, то поток может разогнаться и до 80 км/ч, а это уже серьёзно, и даже десантные корабли не смогут с этим справиться. ВСУ критически важно взять Херсон, поэтому с сопутствующим ущербом они, видимо, не считаются Алексей Леонков Военный эксперт

При этом Киеву одних военных целей недостаточно, они также хотят нанести России имиджевый урон.

Почему они сейчас возмущаются, что мы эвакуируем оттуда граждан, пытаются препятствовать, им жертвы нужны. Но жертвы, в которых обвинят Россию, что это мы поубивали мирных граждан. А мы их как раз эвакуируем всеми возможными силами и средствами, а они ещё обстреливают переправы Алексей Леонков Военный эксперт

Нужно также учитывать, что подрыв дамбы может напрямую повлиять на работу системы охлаждения АЭС, ведь пруд-охладитель Запорожской атомной питается от Каховского водохранилища. Но второго Чернобыля быть не должно, поскольку энергоблоки остановлены, турбины не работают, и значит, охлаждающей воды в таких количествах, как раньше, не требуется.

Наступление ВСУ на Херсон

Первая информация о подготовке Киевом теракта поступила 18 октября. Отмечалось, что Каховская ГЭС — хорошо пристрелянная для ВСУ цель. С лета украинские силовики методично уничтожали ж/д и автомобильные мосты на плотине. Но для разрушения дамбы одних ракетных ударов недостаточно. В номенклатуре ракет семейства GMLRS (боеприпасы для HIMARS) отсутствуют бетонобойные боеприпасы. Конечно, следует также учитывать вероятность применения умных 152-миллиметровых снарядов Excalibur. Для разрушения дамбы ВСУ могли бы использовать и более серьёзное оружие, но, к счастью, на Украине его нет — поставки ракет ATACMS из США так и не состоялись.

Все понимают, что гидросооружение — сложная техническая и прочная конструкция. Даже когда немцы ДнепроГЭС пытались взорвать, у них не получилось. Здесь определённая методика. Они пытаются внести в конструктив определённые микроразрушения, которые потом помогут им разрушить эту дамбу. При этом им не обязательно всю дамбу сносить, им достаточно определённый разрыв сделать, через который устремится поток. И чем компактнее будет разрыв, тем мощнее окажется поток Алексей Леонков Военный эксперт

Вероятность подрыва Каховской ГЭС остаётся дискуссионной. По данным экспертов, её конструкция намного прочнее ДнепроГЭСа. Эффективным может оказаться только удар в самую нижнюю широкую часть дамбы, но она там самая прочная. Удары с воздуха в этом плане неэффективны, а диверсию с использованием подводных дронов, если она всё-таки запланирована, может предотвратить российская разведка, которая должна быть в курсе происходящего.

В настоящий момент ВСУ рассеивает силы на одновременные кратковременные атаки по российским позициям и удары по ГЭС. Поэтому вполне возможно, что провернуть две масштабные операции — слом дамбы и большое наступление на Херсон — они не смогут. Военные эксперты отмечают, что подрыв Каховской ГЭС становится таким же предметом спекуляций Киева, как и в случае с ЗАЭС, с которой ВСУ так ничего и не смогли сделать.

Разрушения на территории Каховской гидроэлектростанции. Фото © ТАСС / Валерий Стурит Зачем Киеву нужно разрушение Каховской ГЭС? 0 Чтобы обвинить Россию в катастрофе Чтобы наступать на Херсон Просто так

Авторы Сергей Андреев